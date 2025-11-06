Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Rote Zahlen
|
06.11.2025 16:34:00
Continental-Aktie steigt jedoch: Continental mit Quartalsverlust nach Spin-off- und Verkaufsbelastungen
"Nicht zahlungswirksame Sondereffekte infolge des Aumovio-Spin-offs sowie des geplanten OESL-Verkaufs wirkten sich in Höhe von 1,1 Milliarden Euro negativ auf das EBIT aus", teilte der Konzern aus Hannover am Donnerstag weiter mit. Die bereinigte EBIT-Marge liegt bei 11,4 Prozent nach noch 13,3 Prozent im Vorjahr.
"Die finanzielle Entwicklung im dritten Quartal ist geprägt von einmaligen Sondereffekten infolge unserer strategischen Neuaufstellung", so CFO Roland Welzbacher laut Mitteilung. Bei Tires, Contitech und beim Free Cashflow habe sich der Konzern im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres deutlich gesteigert. "Mit Blick auf das letzte Quartal des Jahres streben wir insbesondere beim Cashflow sowie auch bei Contitech weitere Verbesserungen an."
Continental: Interesse an Contitech groß - Verkauf startet kurzfristig
Continental verzeichnet bei der zum Verkauf stehenden Sparte Contitech reges Interesse von potenziellen Käufern. Die Vorbereitungen für eine Veräußerung sollen Ende 2025 abgeschlossen werden, sodass der Konzern dann bereit für die Investorenansprache sei, sagte Finanzvorstand Roland Welzbacher. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf sollen wie geplant Schulden zurückgefahren werden. Danach dürfte noch ein großer Betrag übrig bleiben, so der Manager. Das könnte dann für eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe, oder auch eine Kombination aus beidem, genutzt werden.
Der Konzern aus Hannover hatte im April die Abspaltung der Kunststoff- und Kautschuksparte Contitech angekündigt. Ein Verkauf wurde damals bereits als wahrscheinlichste Option bezeichnet.
Im XETRA-Handel zeigt sich die Continental-Aktie am Donnerstag zeitweise bei 67,22 Euro und damit 1,08 Prozent im Plus.
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG (spons. ADRs)
|6,40
|0,00%
|Continental AG
|66,74
|0,94%
