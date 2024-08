Continental-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Aufspaltungsplänen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die mögliche vollständige Trennung von der Autozuliefer-Sparte würden einen Sinneswandel deutlich machen, schrieb Analyst David Lesne in einer ersten Reaktion am Montag. Eine Ausgliederung könnte im vierten Quartal beschlossen werden, gefolgt von der Zustimmung der Hauptversammlung am im April 2025 mit dem Ziel, diese bis Ende 2025 abzuschließen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 17:06 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 53,54 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 25,14 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 776 281 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 27,9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 13:03 / GMT





