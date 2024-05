Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind

Um 15:42 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 18 461,79 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,804 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 18 430,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 430,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 427,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 542,10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 2,56 Prozent zu. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 18 318,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, erreichte der DAX einen Wert von 16 963,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wies der DAX einen Stand von 15 952,83 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,09 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 11,00 Prozent auf 22,20 EUR), Henkel vz (+ 3,53 Prozent auf 82,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,67) Prozent auf 431,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,70 Prozent auf 233,10 EUR) und QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 40,17 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Zalando (-5,47 Prozent auf 25,06 EUR), Porsche (-4,33 Prozent auf 81,34 EUR), BMW (-3,98 Prozent auf 100,05 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,69 Prozent auf 27,90 EUR) und Continental (-2,29 Prozent auf 62,18 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 9 688 560 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 200,156 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

