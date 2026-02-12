Cooper-Standard Holdings Aktie
WKN DE: A1H5BU / ISIN: US21676P1030
|
12.02.2026 23:21:28
Cooper-Standard Holdings Q4 Profit Down
(RTTNews) - Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) on Thursday reported fourth-quarter net income of $3.3 million or $0.18 per share, compared to $40.2 million or $2.24 per share last year.
Adjusted net loss for the quarter were $31.0 million or $1.73 per share, compared to $2.9 million or $0.16 per share last year.
Sales for the quarter were $672.4 million, compared to $660.8 million last year.
Looking forward to the full year 2026, the company expects sales of $2.7 to $2.9 billion.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cooper-Standard Holdings Inc.
|
11.02.26
|Ausblick: Cooper-Standard legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Cooper-Standard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Cooper-Standard legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Cooper-Standard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)