Cot a Aktie
WKN DE: A1WY6X / ISIN: US2220702037
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19.08.2026 22:52:38
Coty Stock Slips After Wider-Than-Expected Q4 Loss
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Nachrichten zu Coty Inc (A)
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04.05.26
|Ausblick: Coty A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Coty A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Coty Inc (A)
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|Coty Inc (A)
|2,06
|-19,53%