Carnival Aktie

Carnival für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220

07.02.2026 12:45:00

Could Carnival Stock Help You Become a Millionaire?

Carnival (NYSE: CCL) (NYSE: CUK) faced tough times in early pandemic days. The company was forced to temporarily halt sailings, and that meant relying on debt to, excuse the pun, stay afloat. But in the years that followed, the world's biggest cruise operator demonstrated its ability to weather the toughest of times and emerge victorious.The company has worked to pay down a significant amount of debt, reached record revenue levels, returned to profitability, and shown that travelers love its cruises. The stock price has reflected these successes, climbing 50% over five years -- though the stock still hasn't fully recovered its early pandemic losses. Now, as Carnival continues to sail along its recovery and growth path, could the stock help you become a millionaire? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Carnival plc 28,17 5,94% Carnival plc

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

