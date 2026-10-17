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17.10.2026 06:57:02

Could Shopify Stock Repeat Amazon's Run Since 2007?

Investors who bought Amazon (NASDAQ:AMZN) stock at the end of 2007 have watched their shares climb over 50-fold since then. It's natural to ask what e-commerce company could do something similar next.

With its stock near a record, Shopify (NASDAQ:SHOP) is a clear candidate. Shares of the e-commerce software company closed at a record $179.22 earlier this week, and they trade around $170 as I write.

And on size alone, the comparison works surprisingly well. Shopify's revenue for the last 12 months was about $13.3 billion. Amazon's revenue in 2007 was $14.8 billion.

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