Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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25.06.2026 04:30:00
Could SpaceX Stock Make You a Millionaire? This Is the Simple Answer
After weeks of anticipation, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) pulled off the biggest IPO in market history.Elon Musk's space company raised $75 billion in its public offering, and the stock soared in its opening days, jumping from an IPO price of $135 to a peak of $225.64, reaching a market cap of nearly $3 trillion.Since then, the stock has cooled off and has settled in a range of around $150-$160 a share over the last two days. Trading volume and interest remain sky-high more than a week after the IPO. On Tuesday, its lowest-volume day, roughly $20 billion worth of SpaceX stock changed hands.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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