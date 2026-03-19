Tesla Aktie
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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 352 US-Dollar auf "Sell" belassen. Er rechne mit 345.000 ausgelieferten Fahrzeugen des Herstellers von Elektroautos, schrieb Joseph Spak in seinem Ausblick am Donnerstag. Für den Aktienkurs seien die aber wohl nicht besonders relevant, der hänge gegenwärtig mehr von Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 12:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Sell
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 352,00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 392,78
|
Abst. Kursziel*:
-10,38%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 383,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,14%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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