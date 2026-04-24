Tesla Aktie
|321,10EUR
|1,10EUR
|0,34%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Resulktate überraschend gut, schrieb Ryan Brinkman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings bezweifelt der Analyst die Nachhaltigkeit. Zudem rechtfertigten sie die hohe Bewertung der Aktie des E-Autobauers nicht. Brinkman ist auch skeptisch hinsichtlich anderer Entwicklungen, einschließlich der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem vollautonomen Fahren (FSD) und der ausufernden Investitionsausgaben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Underweight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 145,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 373,72
|
Abst. Kursziel*:
-61,20%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 373,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
-61,20%
|
Analyst Name::
Ryan Brinkman
|
KGV*:
-
Analysen zu Tesla
|07:43
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|320,95
|0,30%
