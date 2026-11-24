Tesla Aktie
|348,30EUR
|-4,90EUR
|-1,39%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Berichte über konkretere Schritte in Richtung einer Fusion mit SpaceX. Eine entsprechende Ankündigung sei um Anfang 2027 herum möglich, schrieb er und sieht in der starken Geschäftsentwicklung von SpaceX und dessen Ausblick einen wesentlichen Grund. Dies dürfte die Tesla-Aktionäre offener für einen solchen Zusammenschluss machen, erwartet er./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 384,99
|
Abst. Kursziel*:
24,68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 381,45
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,84%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17:06
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|348,75
|-1,26%
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|17:20
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|17:08
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Tesla Neutral
|UBS AG
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|15:00
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
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|08:00
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