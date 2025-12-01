Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
01.12.2025 03:00:00
Could the Next Trillion-Dollar AI Opportunity Be in Cybersecurity and Not Semiconductors?
Semiconductor stocks like Nvidia, Broadcom, and Advanced Micro Devices have produced tremendous long-term returns due to their artificial intelligence (AI) chips.While semiconductors are the early winners, the next trillion-dollar AI opportunity may be in cybersecurity. It's always been a hot sector due to cloud platforms and websites needing protection. However, AI can unlock a gold mine for cybersecurity stocks that results in long-term outperformance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
