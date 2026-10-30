Coursera Aktie
WKN DE: A2QRZ7 / ISIN: US22266M1045
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30.10.2026 18:10:35
Coursera: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Coursera (NYSE:COUR) announced Q3 revenue of $377 million. Investors watching the online learning provider need to weigh margin expansion against top-line growth pressure. Three key takeaways from management's call explain where the business is headed.
Management compressed its 24-month integration plan with Udemy down to eight months. Cost discipline generated immediate operating leverage, boosting adjusted EBITDA margin to 16% during the quarter.
Enterprise demand is shifting from generic learning content toward verifiable skill development. The company is building an adaptive platform, called Project Helix, to help businesses bridge the gap between AI infrastructure investments and employee readiness.
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