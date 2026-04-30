Crocs Inc. Reports Drop In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Crocs Inc. (CROX) revealed earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $137.56 million, or $2.71 per share. This compares with $160.10 million, or $2.83 per share, last year.

Excluding items, Crocs Inc. reported adjusted earnings of $151.44 million or $2.99 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.7% to $921.46 million from $937.33 million last year.

Crocs Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $137.56 Mln. vs. $160.10 Mln. last year. -EPS: $2.71 vs. $2.83 last year. -Revenue: $921.46 Mln vs. $937.33 Mln last year.