CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
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30.04.2026 13:13:19
Crocs Inc. Reports Drop In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Crocs Inc. (CROX) revealed earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $137.56 million, or $2.71 per share. This compares with $160.10 million, or $2.83 per share, last year.
Excluding items, Crocs Inc. reported adjusted earnings of $151.44 million or $2.99 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.7% to $921.46 million from $937.33 million last year.
Crocs Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $137.56 Mln. vs. $160.10 Mln. last year. -EPS: $2.71 vs. $2.83 last year. -Revenue: $921.46 Mln vs. $937.33 Mln last year.
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