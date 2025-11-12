Crown Crafts Aktie
WKN: 871235 / ISIN: US2283091005
|
12.11.2025 12:59:10
Crown Crafts Inc. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Crown Crafts Inc. (CRWS) announced a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $1.15 million, or $0.11 per share. This compares with $0.860 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.1% to $23.69 million from $24.46 million last year.
Crown Crafts Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.15 Mln. vs. $0.860 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.08 last year. -Revenue: $23.69 Mln vs. $24.46 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crown Crafts IncShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Crown Crafts IncShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Crown Crafts IncShs
|2,77
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.