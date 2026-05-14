Power Grid Aktie
WKN DE: A0M2CZ / ISIN: INE752E01010
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14.05.2026 18:15:20
Cuba's power grid 'critical' as US blocks fuel shipments
Protests flared in Havana amid widespread power outages. Cuba's energy minister says fuel has "run out" as a four-month US oil blockade chokes off energy supplies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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