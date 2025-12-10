Culp Aktie
WKN: 919437 / ISIN: US2302151053
|
11.12.2025 00:37:06
CULP INC Q2 Loss Declines
(RTTNews) - CULP INC (CULP) released Loss for second quarter of -$4.31 million
The company's earnings came in at -$4.31 million, or -$0.34 per share. This compares with -$5.64 million, or -$0.45 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.4% to $53.20 million from $55.67 million last year.
CULP INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.31 Mln. vs. -$5.64 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.45 last year. -Revenue: $53.20 Mln vs. $55.67 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Culp Inc.mehr Nachrichten
|
09.12.25
|Ausblick: Culp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.09.25
|Ausblick: Culp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.06.25
|Ausblick: Culp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)