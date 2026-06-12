WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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12.06.2026 16:55:20
Curacao's World Cup dream: 'Nothing is impossible'
Curacao is the smallest nation ever to qualify for a World Cup. The Caribbean island is abuzz ahead of their first match on football's biggest stage – against four-time champions Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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