Curtiss-Wright a Aktie

Curtiss-Wright a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850852 / ISIN: US2315611010

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06.08.2026 04:53:35

Curtiss-Wright Corp. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - Curtiss-Wright Corp. (CW) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $151.17 million, or $4.07 per share. This compares with $121.06 million, or $3.19 per share, last year.

Excluding items, Curtiss-Wright Corp. reported adjusted earnings of $3.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.4% to $924.01 million from $876.58 million last year.

Curtiss-Wright Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $151.17 Mln. vs. $121.06 Mln. last year. -EPS: $4.07 vs. $3.19 last year. -Revenue: $924.01 Mln vs. $876.58 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 15.10 To $ 15.40 Full year revenue guidance: $ 3.768 B To $ 3.813 B

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