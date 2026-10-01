City National Aktie
WKN: 867043 / ISIN: US1785661059
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01.10.2026 18:43:05
Cyngn Fleet Utilization Rises By 45% Q-o-Q
(RTTNews) - Thursday, Cyngn (CYN), an autonomous vehicle company, reported an increase in the Fleet Utilization by 45% quarter-over-quarter.
Cyngn saw strong growth in vehicle use during the second quarter, with distance traveled rising 67% and autonomous driving hours increasing 55% quarter-over-quarter.
The company is expanding DriveMod vehicles into recurring industrial workflows to automate material movement and improve facility efficiency.
On the Nasdaq, the shares were trading 4.80 percent down at $0.7140.
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