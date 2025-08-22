Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Blick ins Portfolio
|
22.08.2025 03:24:48
Das sind die Aktienfavoriten der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025
Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 47,78 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2025 gehört er zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im zweiten Quartal kam es, ähnlich wie im ersten, kaum zu Bewegung in den Top-Positionen des Depots. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Caterpillar Inc.mehr Nachrichten
|
21.08.25
|Minuszeichen in New York: So performt der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
21.08.25
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
21.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
20.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
20.08.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
20.08.25
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.at)
|
19.08.25
|NYSE-Handel Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
18.08.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)