Blick ins Depot 20.08.2025 03:30:44

Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025

Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025

Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. Auch einige Neuzugänge schafften es in die Top Ten.

Jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, ist dazu verpflichtet, seine Investitionen in einem 13F-Formular gegenüber der SEC offenzulegen. Ein Blick in das entsprechende Dokument von George Soros' Hedgefonds zeigt, dass der Starinvestor in seinem Portfolio im zweiten Quartal 2025 einige Umschichtungen vorgenommen hat.

Das folgende Ranking führt die zehn größten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im zweiten Quartal 2025 auf, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Portfolio. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.at

    Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

    11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
    08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
    29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
    15.07.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
    15.07.25 NVIDIA Buy UBS AG
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Aktien in diesem Artikel

    AerCap Holdings N.V.Shs 98,26 0,72% AerCap Holdings N.V.Shs
    Brown & Brown Inc. 82,86 1,87% Brown & Brown Inc.
    Entergy Corp. 76,00 1,33% Entergy Corp.
    Flutter Entertainment 250,60 -0,16% Flutter Entertainment
    GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued 42,40 0,00% GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued
    Interactive Brokers Group Inc Shs 53,40 -1,62% Interactive Brokers Group Inc Shs
    Liberty Broadband Corp (C) 52,00 -0,95% Liberty Broadband Corp (C)
    NVIDIA Corp. 150,86 -3,39% NVIDIA Corp.
    Salesforce 210,80 1,22% Salesforce
    Smurfit Westrock Limited Registered Shs 36,00 1,12% Smurfit Westrock Limited Registered Shs

    Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
    Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

