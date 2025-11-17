Data443 Risk Mitigation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Data443 Risk Mitigation hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,74 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at