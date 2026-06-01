Datasoft Application Software (I): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Datasoft Application Software (I) veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datasoft Application Software (I) 0,310 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 460,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 17,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,43 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Datasoft Application Software (I) mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 260,96 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 475,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at