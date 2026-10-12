Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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12.10.2026 15:15:00
Datenbanken mit Java, KI und MCP steuern: Googles MCP Toolbox
Java-Entwickler können mit der Google-Toolbox ihre Datenbanken per KI über MCP ansprechen – derzeit noch mit Einschränkungen.
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