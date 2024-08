DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel wäre eine BASF-Investition von vor einem Jahr heute wert

Vor Jahren in BASF eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit BASF-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die BASF-Aktie letztlich bei 45,03 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das BASF-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,221 BASF-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.08.2024 gerechnet (44,95 EUR), wäre die Investition nun 99,83 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,17 Prozent.

Insgesamt war BASF zuletzt 40,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at