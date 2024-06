DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Deutsche Börse-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Deutsche Börse-Anteile an diesem Tag bei 55,37 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hat, hat nun 180,603 Anteile im Depot. Die gehaltenen Deutsche Börse-Aktien wären am 19.06.2024 34 134,01 EUR wert, da der Schlussstand 189,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 241,34 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Deutsche Börse eine Marktkapitalisierung von 35,10 Mrd. Euro. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at