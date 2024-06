DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Heidelberg Materials-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Heidelberg Materials-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72,62 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie investiert hätte, hätte er nun 137,703 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie auf 96,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 219,50 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 219,50 EUR, was einer positiven Performance von 32,19 Prozent entspricht.

Am Markt war Heidelberg Materials jüngst 17,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at