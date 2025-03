NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials in einem Ausblick auf die im Mai erwarteten Quartalszahlen von 166,40 auf 200,00 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Buy". Sie geht zwar davon aus, dass eine verbesserte Nachfrage in Europa und Zuversicht für das US-Geschäft die Botschaften bleiben. Das schlechte Wetter im ersten Quartal werde das aber wohl verschleiern. Die Aktie des Baustoffkonzerns bleibe günstig. Im Rahmen eines Kapitalmarkttags könnten neue Finanzziele zum positiven Kurstreiber werden./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 09:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.