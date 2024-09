DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Heidelberg Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.09.2023 wurden Heidelberg Materials-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Heidelberg Materials-Papier bei 72,54 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,785 Heidelberg Materials-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.09.2024 auf 91,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 265,78 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 265,78 EUR entspricht einer Performance von +26,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 16,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at