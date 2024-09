DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das MTU Aero Engines-Papier 213,90 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das MTU Aero Engines-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,468 MTU Aero Engines-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,23 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 30.08.2024 auf 270,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 26,23 Prozent.

Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 14,52 Mrd. Euro wert. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at