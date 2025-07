NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU vor den am 24. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das abgelaufene Jahresviertel des Triebwerkbauers dürfte die Stärke im Ersatzteilgeschäft deutlich machen und zu einem starken Wachstum des operativen Ergebnisses führen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Überraschung dürfte das nach der Prognoseanhebung im Juni aber nicht mehr sein. Währungseffekte sieht die Analystin dagegen als das Hauptproblem an./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.