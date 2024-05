DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich SAP SE-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Papier SAP SE am 15.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 2,20 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 7,32 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der SAP SE-Titel via XETRA bei einem Wert von 176,10 EUR. Der SAP SE-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem SAP SE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2023 verzeichnet das SAP SE-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,58 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,13 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der SAP SE-Kurs via XETRA 51,71 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 58,86 Prozent statt.

Dividendenzahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Bechtle) schneidet SAP SE 2023 als Spitzen-Dividenden-Aktie ab. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft die SAP SE-Aktie die Konkurrenz. Der zweitbeste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Bechtle mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,70 EUR und einer Dividendenrendite von 1,54 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie SAP SE

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 2,18 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,24 Prozent zurückgehen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie SAP SE

SAP SE ist ein DAX 40-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 203,891 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie SAP SE verfügt über ein KGV von aktuell 63,16. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von SAP SE auf 31,207 Mrd.EUR, das EPS machte 2,21 EUR aus.

Redaktion finanzen.at