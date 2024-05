DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: Über diese Dividende können sich Volkswagen (VW) vz-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz am 29.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 9,06 EUR je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 3,42 Prozent angehoben. 11,73 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Volkswagen (VW) vz-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 168,96 Prozent erhöht.

Volkswagen (VW) vz-Dividendenrendite im Fokus

Der Volkswagen (VW) vz-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 120,80 EUR. Heute wird das Volkswagen (VW) vz-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Volkswagen (VW) vz-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Volkswagen (VW) vz-Anteilsscheins 8,10 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 7,52 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Volkswagen (VW) vz-Aktienkurs via XETRA um 47,11 Prozent gefallen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -38,41 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler), Porsche Automobil vz) erweist sich Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 als Top-Dividenden-Aktie. Auch in puncto Dividendenrendite schneidet Volkswagen (VW) vz nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Die Dividende von Volkswagen (VW) vz schneidet mit 11,73 Mrd. EUR im Peergroup-Vergleich zwar besser ab als die Konkurrenz, bei der Dividendenrendite zeigt sich jedoch Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit 5,30 Prozent ganz vorn.

Dividendenaussichten von Volkswagen (VW) vz

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 9,18 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 7,58 Prozent sinken.

Kerndaten von Volkswagen (VW) vz

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Volkswagen (VW) vz beträgt aktuell 64,201 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Volkswagen (VW) vz beläuft sich aktuell auf 3,50. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 322,284 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 31,94 EUR.

