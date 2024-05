DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Bayer kürzt Dividende

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Bayer am 26.04.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,11 EUR auszuzahlen. Damit wurde die Bayer-Dividende im Vorjahresvergleich um 95,42 Prozent geschrumpft. Alles in allem zahlt Bayer 2,36 Mrd. EUR an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent.

Bayer- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der Bayer-Titel via XETRA bei einem Wert von 27,40 EUR aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Bayer, demnach wird das Bayer-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Bayer-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Bayer-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Bayer-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 0,33 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,97 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Bayer via XETRA um 52,10 Prozent gefallen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -51,52 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, WACKER CHEMIE, Merck) schneidet Bayer im Jahr 2023 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 3,40 EUR und einer Dividendenrendite von 3,40 Prozent.

Bayer- Dividendenprognose

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,21 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach auf 0,76 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Bayer

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Bayer beträgt aktuell 26,918 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Bayer besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Bayer auf 47,637 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte -2,99 EUR aus.

Redaktion finanzen.at