DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 06.06.2021 wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 134,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,742 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2024 auf 188,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,71 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 39,71 Prozent.

Deutsche Börse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,43 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Deutsche Börse-Anteilsschein bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

