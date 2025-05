DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Das beträgt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Dividendenauszahlung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post) am 02.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR beschlossen. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. DHL Group (ex Deutsche Post) zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 2,17 Mrd. EUR. So reduzierte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,63 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der DHL Group (ex Deutsche Post)-Titel via XETRA bei einem Wert von 38,18 EUR aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von DHL Group (ex Deutsche Post), demnach wird der DHL Group (ex Deutsche Post)-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie eine Dividendenrendite von 5,44 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 4,12 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr fiel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktienkurs via XETRA um 0,625 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 13,53 Prozent besser entwickelt als der DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs.

Dividendenzahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (United Internet) schneidet DHL Group (ex Deutsche Post) 2024 als unübertroffene Dividenden-Aktie ab. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier die Konkurrenz. Die nächststärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist United Internet mit einer Dividendenausschüttung von 0,40 EUR und einer Dividendenrendite von 2,55 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)- Dividendenaussichten

Für 2025 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,89 EUR voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,18 Prozent sinken.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) ist ein DAX 40-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 44,030 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DHL Group (ex Deutsche Post) beläuft sich aktuell auf 11,89. 2024 setzte DHL Group (ex Deutsche Post) 84,186 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 2,86 EUR.

Redaktion finanzen.at