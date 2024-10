DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Siemens-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 127,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, befänden sich nun 78,309 Siemens-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2024 14 369,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 183,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Siemens eine Börsenbewertung in Höhe von 144,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at