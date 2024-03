DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Covestro von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Covestro-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 04.03.2023 wurden Covestro-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 40,29 EUR. Bei einem Covestro-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 248,201 Covestro-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.03.2024 auf 50,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 514,27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,14 Prozent vermehrt.

Alle Covestro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,29 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Covestro-Papiere fand am 06.10.2015 an der Börse XETRA statt. Die Covestro-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at