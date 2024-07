DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gebracht.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag bei 162,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,520 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere wären am 28.06.2024 28 729,62 EUR wert, da der Schlussstand 467,00 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +187,30 Prozent.

Der Marktwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft betrug jüngst 61,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at