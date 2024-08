DAX aktuell: DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten

Am Freitag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,08 Prozent schwächer bei 18 896,79 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,803 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,112 Prozent tiefer bei 18 891,35 Punkten, nach 18 912,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 886,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 903,76 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 1,65 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.07.2024, wurde der DAX mit 18 411,18 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 30.05.2024, den Wert von 18 496,79 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 30.08.2023, einen Wert von 15 891,93 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,69 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 936,04 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 0,94 Prozent auf 25,84 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,88 Prozent auf 30,93 EUR), Daimler Truck (+ 0,87 Prozent auf 34,85 EUR), RWE (+ 0,80 Prozent auf 32,88 EUR) und EON SE (+ 0,75 Prozent auf 12,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-0,77 Prozent auf 197,48 EUR), Infineon (-0,73 Prozent auf 32,62 EUR), Beiersdorf (-0,50 Prozent auf 130,65 EUR), Zalando (-0,42 Prozent auf 23,93 EUR) und adidas (-0,39 Prozent auf 230,70 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 223 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,701 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

