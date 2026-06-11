DAX aktuell: DAX schwächelt zum Start

Der DAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Donnerstag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 24 174,93 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,021 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 24 205,16 Punkte an der Kurstafel, nach 24 195,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 174,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 214,64 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der DAX 24 350,28 Punkte auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Wert von 23 640,03 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Stand von 23 948,90 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,49 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,57 Prozent auf 142,24 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 223,80 EUR), BASF (+ 1,67 Prozent auf 48,78 EUR), Bayer (+ 1,33 Prozent auf 35,84 EUR) und Infineon (+ 1,32 Prozent auf 76,09 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-3,85 Prozent auf 143,94 EUR), BMW (-2,22 Prozent auf 66,12 EUR), Fresenius SE (-2,10 Prozent auf 36,90 EUR), Zalando (-1,39 Prozent auf 24,80 EUR) und Scout24 (-1,34 Prozent auf 73,45 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 322 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 201,466 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at