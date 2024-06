DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,12 Prozent tiefer bei 18 120,37 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,758 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,137 Prozent leichter bei 18 300,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 325,58 Punkten am Vortag.

Bei 18 307,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 075,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 18 693,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wies der DAX einen Stand von 18 261,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 15 829,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,06 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Porsche (+ 1,51 Prozent auf 71,42 EUR), Covestro (+ 1,41 Prozent auf 54,62 EUR), Zalando (+ 1,34 Prozent auf 21,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,60 Prozent auf 64,93 EUR) und Beiersdorf (+ 0,53 Prozent auf 142,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Airbus SE (ex EADS) (-10,78 Prozent auf 133,02 EUR), Merck (-8,32 Prozent auf 153,15 EUR), MTU Aero Engines (-5,33 Prozent auf 216,60 EUR), Sartorius vz (-3,29 Prozent auf 217,40 EUR) und Rheinmetall (-2,18 Prozent auf 489,50 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 334 434 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 211,338 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,57 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

