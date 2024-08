DAX-Handel aktuell: Am Mittag Pluszeichen im DAX

Der DAX macht am zweiten Tag der Woche Gewinne.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent stärker bei 18 389,70 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,769 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,236 Prozent fester bei 18 363,93 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 320,67 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 400,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 341,42 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 235,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, lag der DAX noch bei 17 932,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 16 469,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,66 Prozent aufwärts. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 1,83 Prozent auf 116,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,61 Prozent auf 14,55 EUR), Covestro (+ 1,37 Prozent auf 54,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,35 Prozent auf 457,40 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,27 Prozent auf 28,65 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Heidelberg Materials (-3,08 Prozent auf 95,62 EUR), adidas (-1,15 Prozent auf 233,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,58 Prozent auf 61,54 EUR), RWE (-0,32 Prozent auf 33,97 EUR) und Sartorius vz (-0,25 Prozent auf 243,10 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 327 358 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,377 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at