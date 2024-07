DAX-Handel aktuell: Anleger lassen DAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,15 Prozent auf 18 464,48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,780 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 18 439,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 437,30 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 490,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 439,33 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 1,45 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der DAX mit 18 131,97 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.04.2024, den Stand von 17 837,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der DAX einen Wert von 16 125,49 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,11 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Henkel vz (+ 1,50 Prozent auf 83,78 EUR), Bayer (+ 1,48 Prozent auf 27,08 EUR), Rheinmetall (+ 1,41 Prozent auf 490,50 EUR), Commerzbank (+ 1,14 Prozent auf 15,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,13 Prozent auf 107,65 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens (-1,76 Prozent auf 175,26 EUR), Heidelberg Materials (-0,88 Prozent auf 100,95 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 34,63 EUR), Zalando (-0,87 Prozent auf 23,88 EUR) und Merck (-0,55 Prozent auf 153,70 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 359 937 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 218,528 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at