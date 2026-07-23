Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|DAX-Performance im Fokus
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23.07.2026 12:27:01
DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag leichter
Um 12:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 24 972,44 Punkte zurück. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,090 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,641 Prozent schwächer bei 24 994,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 155,41 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 074,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 909,03 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,821 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.06.2026, den Stand von 24 893,58 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 23.04.2026, mit 24 155,45 Punkten bewertet. Der DAX lag vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 24 240,82 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,76 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,20 Prozent auf 45,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 035,60 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 49,46 EUR), Brenntag SE (+ 0,64 Prozent auf 59,48 EUR) und GEA (+ 0,64 Prozent auf 63,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-4,61 Prozent auf 66,58 EUR), Commerzbank (-3,51 Prozent auf 37,09 EUR), Symrise (-2,84 Prozent auf 85,44 EUR), Scout24 (-2,68 Prozent auf 67,15 EUR) und Deutsche Bank (-2,13 Prozent auf 30,56 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 717 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 206,154 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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