Mit dem DAX ging es heute abwärts.

Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 2,45 Prozent leichter bei 24 839,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,130 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 1,09 Prozent schwächer bei 25 187,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 463,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 194,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 814,15 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 7,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 304,42 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 25 983,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der DAX noch bei 23 278,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,40 Prozent auf 37,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,73 Prozent auf 293,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 580,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,54 Prozent auf 16,89 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-8,03 Prozent auf 80,75 EUR), Infineon (-7,91 Prozent auf 45,44 EUR), Siemens Energy (-6,61 Prozent auf 118,32 EUR), HOCHTIEF (-4,95 Prozent auf 338,00 EUR) und Siemens (-4,59 Prozent auf 254,65 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 923 160 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at