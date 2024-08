DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Am Abend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,66 Prozent höher bei 18 181,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,714 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,516 Prozent stärker bei 17 977,81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 885,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 198,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 909,74 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 590,89 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2024, den Stand von 18 869,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, lag der DAX noch bei 15 767,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,42 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 4,23 Prozent auf 31,66 EUR), Deutsche Bank (+ 3,21 Prozent auf 13,81 EUR), Commerzbank (+ 3,05 Prozent auf 12,69 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,82 Prozent auf 37,50 EUR) und Hannover Rück (+ 2,58 Prozent auf 242,60 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Henkel vz (-0,64 Prozent auf 78,10 EUR), EON SE (-0,29 Prozent auf 11,99 EUR), Fresenius SE (-0,13 Prozent auf 31,63 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,03 Prozent auf 29,46 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 25,00 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 758 952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,478 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

