DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt letztendlich

Der DAX verlor letztendlich an Boden.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent tiefer bei 18 152,91 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,754 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 18 286,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 290,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 18 030,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 286,86 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 497,94 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, bei 18 283,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Wert von 16 147,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,25 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 892,92 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,77 Prozent auf 25,07 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,38 Prozent auf 244,60 EUR), BASF (+ 0,74 Prozent auf 44,72 EUR), Fresenius SE (+ 0,39 Prozent auf 28,41 EUR) und Sartorius vz (+ 0,24 Prozent auf 212,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Hannover Rück (-3,40 Prozent auf 232,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,26 Prozent auf 451,70 EUR), Porsche (-1,76 Prozent auf 68,14 EUR), adidas (-1,59 Prozent auf 216,00 EUR) und Heidelberg Materials (-1,53 Prozent auf 94,96 EUR) unter Druck.

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 177 273 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 221,212 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at