DAX-Handel aktuell: Gewinne im DAX

Am Dienstag springt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 24 341,85 Punkte an. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,090 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,056 Prozent stärker bei 24 297,62 Punkten, nach 24 283,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 344,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 257,47 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 091,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 611,33 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 19 848,77 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 1,27 Prozent auf 35,91 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 44,61 EUR), EON SE (+ 1,02 Prozent auf 15,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 223,80 EUR) und Vonovia SE (+ 0,83 Prozent auf 24,23 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Daimler Truck (-0,77 Prozent auf 37,13 EUR), Zalando (-0,55 Prozent auf 25,14 EUR), GEA (-0,52 Prozent auf 57,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 103,65 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 129 465 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

